Две школы и шесть детсадов закрылись полностью из-за ОРВИ

В Свердловской области две школы полностью перешли на дистанционное обучение из-за высокой заболеваемости ОРВИ, также закрыто шесть детских садов.

Об этом сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. Также закрыты около ста групп и классов в разных образовательных учреждениях.

В министерстве образования «Новому Дню» сообщили, что количество закрытых на карантин групп в детсадах составляет всего 0,85% от общего количества, количество классов на дистанте – около 0,84%.

Напомним, в Свердловской области за неделю выявлено более 39 тысяч случаев ОРВИ, более 60% заболевших – дети.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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