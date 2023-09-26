Свердловчане активнее других уральцев заказывают новые айфоны

Жители Свердловской области заказывают новые айфоны активнее, чем покупатели из других регионов УрФО. На этапе предзаказа наибольшей популярностью пользуются модели iPhone 15 Pro и Pro Max. На них пришлось 80% оформлений, по данным аналитиков «МегаФона».

Свердловчан особенно привлекли устройства с объёмом памяти 128 ГБ и 256 ГБ. На такие модели пришлось 44% и 35% предзаказов соответственно. Самой дорогой покупкой оказался iPhone 15 Pro Max 1TБ на сумму 259 990 рублей. Самым популярным цветом стал натуральный титан, который завоевал треть от общего числа всех оформлений.

Первый телефон из новой серии уже был выдан в Москве специалистами интернет-магазина. Выдачу остальных предзаказов для клиентов, оформивших его до начала продаж, «Мегафон» планирует завершить в течение текущей недели, а после этого начать реализацию в классическом формате – через интернет-магазин и розницу.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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