Екатеринбург получит символический подарок ко дню своей святой покровительницы

К 7 декабря, когда православные христиане отмечают День святой Екатерины, в уральской столице отремонтируют посвященную ей часовню на площади Труда.

Как сообщили в пресс-службе епархии, вокруг часовни святой Екатерины уже появились строительные леса. Главный символ города отремонтируют к декабрю, когда во всем мире будут праздновать День святой великомученицы Екатерины. «Примечательно, что в год 300-летия Екатеринбурга было принято решение о ремонте часовни. Все фасадные работы закончат до того, как температура воздуха опустится до нуля, после чего приступят к восстановлению других элементов здания», – рассказали в епархии.

В этом году 7 декабря исполнится ровно 25 лет со дня освящения часовни – она стала подарком благотворительного фонда «Института истории и археологии» к 275-летию города.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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