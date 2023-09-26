Музыка, спорт, дети. В Первоуральске открыли ультрасовременный парк (ФОТО)

В Свердловской области после сезона летних работ продолжается приемка территорий, благоустроенных по нацпроекту «Жилье и городская среда». Так, в Первоуральске открыли парк на Хромпике. Официально он называется парком при Дворце культуры имени Ленина. Как ни называй, до реконструкции он не был местом притяжения горожан. Старый разрушенный фонтан, деревья, требующие обрезки, уплывшие дорожки, разрушенная инфраструктура и отсутствие освещения привлекали разве что маргиналов. Так что когда у жителей Первоуральска появилась возможность проголосовать за благоустройство этой территории, многие высказались за эту площадку – она набрала больше 10 тысяч голосов.

«В советские времена в парке был фонтан, который помнят многие жители. От него оставалась только чаша. Также серьезного ремонта требовало историческое ограждение, так как часть колонн находилась в аварийном состоянии», – рассказал министр ЖКХ региона Николай Смирнов.

В проект вложили около 110 млн рублей, и в апреле этого года начались работы. Теперь в парке есть детская и спортивные площадки, пространство для выгула собак, пешеходные и велосипедные дорожки. Кроме того, там оборудовали площадку с уличными музыкальными инструментами – все они выполнены по антивандальным технологиям, чтобы первоуральцы могли как можно дольше пользоваться новой инфраструктурой. «Мы очень рады, что именно наш парк получил поддержку, хотя, конечно, сомневались, что все получится так здорово – но сейчас скептиков не осталось. Мы очень довольны – и деткам разного возраста, и владельцам собак, и спортсменам, бегунам и велосипедистам есть свое пространство», – поделилась жительница Первоуральска Юлия Чикунова.

Напомним, еще несколько лет назад правительство Свердловской области во главе с губернатором Евгением Куйвашевым подписало соглашение о создании комфортной среды в Первоуральске. «Мы восполняем потребность жителей в современных общественных пространствах. Уверен, что первоуральцы почувствуют эти позитивные изменения», – отметил тогда губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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