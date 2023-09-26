Из-за приступа у бойца СВО пришлось экстренно сажать самолет. Врач рассказал, как ему можно было помочь

В Сочи совершил экстренную посадку самолет, летевший на курорт из Екатеринбурга. Рейс запросил ускоренную, вне очереди возможность приземлиться, так как одному из пассажиров стало плохо. Самолет совершил посадку на четверть часа раньше, чем было запланировано.

Позднее выяснилось, что у мужчины, участника СВО, начались судороги. Во время военных действий он получил контузию, и на курорт отправился на реабилитацию. Уральский врач рассказал, можно ли было оказать первую помощь пострадавшему еще на борту самолета. «В первую очередь, в момент падения нужно предотвратить травматизацию – так как чаще всего все осложнения при судорожных синдромах возникают от травматизации в момент падения. То есть нужно его как-то постараться подхватить, чтобы он не ударился головой и не бился ею, пока судороги длятся», – рассказал «Новому Дню» реаниматолог, основатель школы первой помощи и тактической медицины «Спасти жизнь» Александр Савицкий.

Также он объяснил, что во время судорог нельзя пытаться разжимать пострадавшему зубы. «Ни ложкой, ни линейкой, ни тем более руками. Да и спазм жевательной мускулатуры во время судорог настолько сильный, что это не получится сделать, но зубы сломать можно», – отметил врач.

После завершения судорог пострадавшего необходимо уложить набок, чтобы поддерживать проходимость дыхательных путей. Если это первый приступ или была серия, то пострадавшему требуется осмотр врача.

Добавим, что после приземления самолета в Сочи на борту пострадавшего бойца осмотрели медики скорой помощи, мужчину госпитализировали.

Екатеринбург, Елена Сычева

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