Двухлетний ребенок в первый же день сбежал из детского сада

В екатеринбургском поселке Горный Щит двухлетний малыш в первый же день сбежал из детского сада. Инцидент произошел еще 11 сентября, но известно о нем стало только сейчас, когда прокуратура начала проверку.

Как сообщили в надзорном ведомстве, мама ребенка утром 11 сентября привела его в муниципальный детский сад № 489. Вскоре после этого мальчик, никем не замеченный, вышел за пределы территории. Через некоторое время ребенка обнаружил охранник другого муниципального детского сада, расположенного по соседству. По данным заведующей детским садом № 489, 11 сентября 2023 года был первым днем посещения ребенком детского сада. При этом в группе работали и воспитатель, и младший воспитатель.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних сотрудниками дошкольного учреждения», – сообщили в надзорном ведомстве.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»