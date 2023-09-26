Сезон фонтанов в Екатеринбурга закончен: их консервируют до весны

В Екатеринбурге прекратили работать почти все фонтаны. В этом году сезон был необычайно долгим: с 1 мая и до последней недели сентября. Теперь фонтаны готовят к консервации на зиму.

Как рассказали в мэрии Екатеринбурга, сейчас фонтаны уже выключены, пока идет только технический прокат светомузыкального фонтана в Историческом сквере. По словам директора МБУ «ВОИС» Вячеслава Черемных, традиционно сезон заканчивался примерно 15 сентября, но в этом году продлился дольше благодаря теплой погоде.

Сейчас в фонтанах перекрыли подачу воды и электричества, воду из чаш сливают, а сами конструкции чистят от мусора и накопившегося ила. Все оборудование на зиму снимается и консервируется, чтобы не привлечь вандалов. Фонтаны подготовят к работе к маю следующего года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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