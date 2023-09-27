Машину с тремя пьяными парнями разорвало пополам (ФОТО)

Сегодня в 5 часов утра в серовском поселке Новая Кола случилось ДТП, в результате которого автомобиль разорвало на части.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД Свердловской области, возле местной поликлиники «ВАЗ – 21093» на большой скорости налетел на опору уличного освещения. После удара автомобиль разорвало пополам.

В машине находилось трое нетрезвых граждан, один из них госпитализирован с различными травмами. Кто именно был за рулем, сейчас устанавливают. Автоинспекторы доставили двух участников ДТП в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

В ГИБДД напоминают, что пьяный водитель представляет собой большую угрозу для всех окружающих, пассажиров, пешеходов и других водителей.

Серов, Елена Владимирова

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