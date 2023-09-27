Уральские космонавты Прокопьев и Петелин возвращаются на Землю после года на МКС

Сегодня возвращается на Землю экипаж МКС-69, проработавший на орбите целый год. В его составе – уральцы Сергей Прокопьев (командир) и Дмитрий Петелин (бортинженер), астронавт NASA Франциско Рубио (второй бортинженер).

Как сообщает пресс-служба Роскосмоса, закрытие переходных люков между кораблем «Союз МС-23» и узловым модулем «Причал» российского сегмента МКС началось в 07:35 (мск).

В бытовом отсеке «Союза МС-23» Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Франциско Рубио проконтролируют герметичность переходных люков и облачатся в скафандры «Сокол-КВ2», после чего перейдут в спускаемый аппарат корабля, закроют люк в бытовой отсек и проверят герметичность люка и скафандров.

Расстыковка «Союза МС-23» от модуля «Причал» назначена на 10:55 мск. Включение двигателя «Союза МС-23» на торможение для сведения с орбиты – в 13:24 мск, его разделение на отсеки – в 13:52 мск, вход спускаемого аппарата в плотные слои атмосферы – в 13:55 мск и ввод основного парашюта – в 14:03 мск. Приземление спускаемого аппарата планируется в 14:17 мск в 148 км юго-восточнее казахстанского города Жезказган.

Накануне вечером на МКС Сергей Прокопьев передал командование станцией Андреасу Могенсену. Сергей кратко подвел итоги экспедиции, а Андреас поблагодарил убывающий экипаж за то, что на станции все исправно работает и хорошо организовано. Экипаж жил на Международной космической станции целый год – космонавты проводили научные эксперименты, принимали грузовые корабли и выходили в открытый космос.

Расстыковка «Союза МС-23» и МКС, а также посадка спускаемого аппарата будут транслироваться в соцсетях Роскосмоса в 10:45 и 13:30 по Москве.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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