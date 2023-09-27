За лето в Свердловской области утонули 55 человек

В ГУ МЧС Свердловской области подвели итоги купального сезона. Как рассказала главный специалист-эксперт отдела безопасности людей на водных объектах Ирина Каменных, за лето утонули 55 человек, в том числе 11 детей, это на 4 человека больше, чем в 2022 году. Больше всего погибших – в Екатеринбурге (пять человек), Слободо-Туринском районе (четыре человека, в том числе один ребенок), Камышловском районе (три человека, двое детей), Рефтинском районе (три человека, один ребенок).

Спасти удалось 60 человек, в том числе троих детей.

Эксперт отметила, что более 60% всех несчастных случаев на воде связаны с употреблением алкоголя, около 25% – с безнадзорностью несовершеннолетних. Маленькие дети гибнут, когда за ними не смотрят взрослые родственники. Подростки чаще всего тонут во время купания с друзьями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»