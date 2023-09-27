На сибиряка завели уголовное дело после перепалки на таможне из-за лишних 2 тысяч рублей (ВИДЕО)

В аэропорту Кольцово задержали жителя Хабаровска, который собирался лететь в Дубай. Мужчина обматерил принципиального сотрудника таможни – работник УТУ выяснил, что пассажир везет 10 тысяч долларов, а также 2100 рублей, но не задекларировал деньги, хотя сумма была выше, чем разрешено правилами (допустимо вывозить только до 10 тысяч в валюте). В итоге хабаровчанин, неправомерно прошедший через «зеленый коридор», получил не только административный протокол, но и стал фигурантом уголовного дела об оскорблении представителя власти.

Конфликт на таможне из-за 2 тысяч

«Сотрудники Линейного отдела МВД РФ в аэропорту Кольцово задержали гражданина на 48 часов для оформления документов и в Дубай пассажир не улетел. В отношении хабаровчанина возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ «Оскорбление представителя власти», – сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Теперь мужчину ждет наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, либо в размере зарплаты за три месяца, либо обязательные работы на срок до 360 часов, либо исправительные работы на срок до одного года.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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