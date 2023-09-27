Охранник автосервиса похитил 7,7 млн рублей и тратил их в саунах и ресторанах

В Екатеринбурге завершено следствие по делу о краже крупной суммы денег из автосервиса. Обвиняемый – ранее судимый охранник.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД Свердловской области, кража была совершена в ночь с 6 на 7 августа. Из сейфа автосервиса пропала выручка в сумме 7 млн. 668 тысяч рублей. При просмотре камер видеонаблюдения выяснилось, что к краже причастен сотрудник частной охранной организации, дежуривший в ту ночь.

Домой после той смены охранник не вернулся. Вскоре полицейские вышли на его след, который привел их на одну из баз отдыха в Верхней Сысерти. Оказалось, что все время, прошедшее с момента кражи, подозреваемый отдыхал в саунах и ресторанах, а затем решил расслабиться на природе. Именно там его веселье и прервали оперативники. За это время мужчина успел потратить порядка 1 млн. рублей. Остальная сумма была возвращена законному владельцу.

Задержанный уже имел проблемы с законом. В 1994 году он был осужден за убийство и разбой. Отбыв девять лет в колонии, он вышел досрочно и, казалось, встал на путь исправления, но не устоял перед искушением. По роду своей деятельности он знал, что в сейфе хранится большое количество налички, а ключ от хранилища менеджеры перед уходом сдавали ему. Как признался сам задержанный, он хотел незаметно взять пару десятков тысяч, но, увидев пачки банкнот, не совладал с собой и забрал все.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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