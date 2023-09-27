В Екатеринбурге закрывается легендарная кофейня «Шоко» в гостинице «Центральная». Она проработала почти 20 лет. Последним днем работы «Шоко» станет суббота, 30 сентября.

Кофейня, как и сама гостиница, принадлежит сети Usta. Там сообщили, что на этом месте откроют новое заведение, однако какой концепции, пока неизвестно, так как представители компании рассматривают разные варианты.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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