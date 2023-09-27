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Среда, 27 сентября 2023, 14:51 мск

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Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин успешно вернулись на Землю

Сегодня в 14:17 (мск) спускаемый аппарат корабля «Союз МС-23» с космонавтами Сергеем Прокопьевым и Дмитрием Петелиным и астронавтом Франциско Рубио приземлился в районе казахстанского города Жезказган,сообщает Роскосмос.
Утром корабль отстыковался от модуля «Причал». Его сведение с орбиты и спуск на Землю прошли штатно.
Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели в космосе 371 сутки – этой самый длительный полёт по программе МКС.
За два космических полета Сергей Прокопьев набрал в сумме более 567 суток и более 55 часов в сумме за восемь выходов в открытый космос. Дмитрий Петелин, совершивший первый космический полет, набрал более 39 часов в сумме за шесть выходов в открытый космос.
Напомним, Сергей Прокопьева родился и вырос в Екатеринбурге. Дмитрий Петелин учился в соседнем Челябинске.


Екатеринбург, Евгения Вирачева

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