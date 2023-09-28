В Пышме ищут водителя, который насмерть сбил велосипедиста (ФОТО)

В пгт Пышма неустановленный водитель сбил велосипедиста и скрылся.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, ДТП случилось в среду, 27 сентября, около 19.40 часов на улице Ленина. Мужчина 55 лет ехал на электровелосипеде по правому краю проезжей части, когда его сбила машина. После наезда водитель скрылся с места происшествия.​ Пострадавший скончался в больнице.

Госавтоинспекция обращается к очевидцам происшествия с просьбой позвонить по телефонам «02», либо +7(34372)2-13-93 для установления водителя и автомобиля, скрывшегося с места ДТП.

Пышма, Елена Владимирова

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