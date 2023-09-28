Свердловчанин заплатит дочери 30 тысяч рублей за пощечину

Свердловский областной суд поставил точку в споре членов одной семьи.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в Краснотурьинске 14-летняя девочка оказалась заложником конфликта родителей, переживавших развод. Вечером 14 декабря 2022 года во время ссоры в пиццерии отец ударил дочь по щеке за то, что в бракоразводном конфликте она поддержала мать. Девочка не растерялась, обратилась за медицинской помощью в больницу, где зафиксировали ушиб.

Мать ребенка обратилась в Краснотурьинский городской суд с иском о компенсации морального вреда в размере 200 тысяч рублей. Суд удовлетворил иск частично, взыскав в пользу дочери 10 тысяч рублей. Решение было обжаловано истцом в вышестоящей инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда сочла сумму, определенную судом первой инстанции, несоразмерной страданиям ребенка. Сумму компенсации морального вреда увеличили до 30 тысяч рублей.

Краснотурьинск, Елена Владимирова

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