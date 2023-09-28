К историческому дню рождения Екатеринбурга посадят 10 кедров

К историческому дню рождения Екатеринбурга в ноябре на Плотине городского пруда высадят 10 кедров.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, кедры высадят между Домом Севастьянова и гимназией № 9. Всего за этот год в городе появится 195 новых деревьев – берёз, клёнов, лип, яблонь, сосен, елей. Сейчас специалисты завершают посадочные работы в сквере по улице Титова. Руководитель МБУ «Зеленстрой» Анна Янченко пояснила, что посадку деревьев стараются проводить в более благоприятный для них осенний период, так как растения начинают «засыпать».

Последний полив идет в самую холодную погоду, чтобы корневая система была заморожена на зиму. С приходом весны корни оттаивают, начинают развиваться, и дерево гораздо лучше приживается. При посадке, как весной, так и осенью специалисты удобряют растения, а дальше осуществляют своевременный полив. В следующим году в парках и скверах планируется заменить сухостойные деревья и кустарники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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