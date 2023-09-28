Бывший глава Нижней Туры избран мэром Среднеуральска

Новым главой Среднеуральска избран экс-мэр Нижней Туры Алексей Стасёнок. Как сообщает пресс-служба администрации, сегодня депутаты местной думы единогласно поддержали его кандидатуру.

Напомним, 30 марта городская дума Среднеуральска официально приняла отставку прежнего мэра Александра Ковальчика. Исполняющим обязанности главы до подведения итогов конкурса был назначен первый вице-мэр Алексей Стасёнок. Добавим, Стасёнок приехал в Среднеуральск только этой весной. До этого он более пяти лет руководил администрацией Нижней Туры.

Среднеуральск, Елена Владимирова

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