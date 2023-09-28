В Екатеринбурге доцент кафедры вуза отдала 1,2 миллиона рублей мошенникам после «обращения ректора»

В Екатеринбурге доцент кафедры одного из вузов взяла кредит и отдала лжесотрудникам Минпросвещения РФ и Центробанка 1,2 миллиона рублей. Женщину убедил это сделать «ректор». Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Как рассказала сотрудница вуза, ей в мессенджере написал «ректор» (мошенники создали ложный аккаунт) и сообщил, что скоро с ней свяжется представитель Министерства просвещения РФ. Доценту действительно позвонил неизвестный из якобы министерства и предупредил о том, что в целях безопасности банковских счетов с ней будут работать «представители правоохранительных органов» и «Центрального банка». Затем потерпевшей позвонил лжемайор ФСБ и запугал женщину возможным привлечением к уголовной ответственности. А звонивший позднее лжесотрудник Центробанка убедил потерпевшую следовать дальнейшим его указаниям, а именно – оформить кредит на миллион рублей. Женщина через кассу обналичила 975 тысяч (остальные 25 тысяч остались в качестве страховки в банке) и несколькими операциями перевела указанную сумму на «безопасные счета». По аналогичной схеме женщину убедили обналичить еще 225 тысяч сбережений и перевести на счета, указанные злоумышленником. Вернувшись домой, заявительница поняла, что стала жертвой мошенников. Она обратилась с заявлением в полицию. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

В УМВД по Екатеринбургу напоминают, что сотрудники правоохранительных органов, представители банков и иных госструктур не звонят горожанам и не требуют оформлять так называемые «зеркальные займы». Никаких безопасных счетов вообще не существует. Если вам звонят с подобными предложениями, нужно сразу класть трубку.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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