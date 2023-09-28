Из-за таракана екатеринбургскую школу проверят прокуратура и Роспотребнадзор

Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга организовала проверку школы № 27 на улице Коммунистической. Причина – таракан, которого заметили в столовой ученики.

«Согласно информации, опубликованной в СМИ, в помещении столовой МБОУ СОШ № 27 г. Екатеринбурга имеют место факты нарушения требований санитарного законодательства, в том числе наличие тараканов, мух. Кроме того, в статье указано на ненадлежащую организацию питания в школьной столовой. По первоначальной информации, обслуживает школу комбинат питания ЕМУП «Школьно-Базовая Столовая № 11», – сообщили в надзорном ведомстве.

Сотрудники прокуратуры вместе с санитарными врачами проверят, как организовано питание в школе, и при необходимости примут меры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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