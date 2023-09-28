300 фактов о Екатеринбурге: первым известным фотографом был не Метенков

Многие думают, что первым известным фотографом в дореволюционном Екатеринбурге был Вениамин Метенков, но это не так. На самом деле первопроходцем в уральской фотоиндустрии был Иван Терехов. Известно, что мещанин из Пермской губернии сначала зарабатывал фотографиями на Ирбитской ярмарке, а когда сколотил капитал, переехал в Екатеринбург и открыл свое дело.

Иван Терехов купил дом на Вознесенском проспекте, женился. Он делал портреты горожан, приезжих, фотографировал заводы и изделия местных мастеров. Технику Терехов покупал в Европе, а свои фотографии посылал на выставки по всему миру. Долгое время фотограф по сути был монополистом. Но он рано скончался – в 1882 году, и фотосалон перешел к его брату Николаю. Кстати, Вениамин Метенков был учеником именно Николая Терехова.

Источник: Музей истории Екатеринбурга

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