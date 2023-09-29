Фермер из Космакова рассказал, как ушел с завода и стал зарабатывать на семейной молочной ферме

Фермер Алексей Бондарев, выпускающий молочную и кисло-молочную продукцию под брендом «Космоковский фермер», рассказал о секретах успеха своего бизнеса.

В агробизнесе Алексей Бондарев более трех десятков лет. До этого семь лет он проработал инженером на Уралмашзаводе, где трудилась династия Бондаревых. Но Алексей говорит, что его всегда тянуло в деревню. И когда от бабушки ему достался дом в деревне Космакова Сысертского района, Бондарев уволился с завода, переехал и начал заниматься выращиванием картофеля.

Сейчас хозяйство Алексея Юрьевича располагается на площади 200 га. Под картофельные поля отведена треть, на остальных 140 га фермер выращивает однолетние и многолетние травы для коров его молочной фермы. Молочное направление фермер начал развивать 10 лет назад, потому что картофелеводство – бизнес нестабильный. На старте молочного животноводства Бондарев получил грант в 10,5 млн рублей на развитие семейной фермы. Добавил столько же своих денег и построил деревянную и по-настоящему уютную ферму.

Спустя два года после начала строительства ферма уже встречала первых буренок – 25 нетелей, а сегодня в стаде 120 голов: 50 дойных коров и 70 молодых. У каждой, помимо инвентарного номера, есть имя, со своей историей. Например, родилась в грозу – назвали Грозой, родилась в феврале – стала Февралей, одну назвали Бякой, в честь хоккеиста Ильи Бякина, была и Цапля – очень высокая корова, ростом 1 м 60 см, и гиперактивная Юла. Коровы на семейной ферме Алексея Бондарева окружены заботой. Маркером комфорта стало увеличение надоев в два раза: в 2016 году одна корова производила 4200 кг молока в год, а сегодня уже 9000 кг в год.

Секрет надойного успеха Алексей Юрьевич объясняет тем, что коровы не пасутся на свободном выпасе. Их каждый день, почти при любой погоде выгуливают в загоне по несколько часов. А еще их кормят картофелем и сенажом собственного производства. Силос не используют совсем, потому что он придает молоку специфический запах.

Около четверти своей продукции фермер реализует в виде молока, 20% отправляется на сыроварню, которой занимается дочь, а остальное перерабатывается в кисломолочную продукцию. Отпускная цена молока – 70 рублей/литр, сливочного масла – 190 рублей за упаковку 200 граммов. Свою продукцию фермер поставляет в ряд близлежащих городов Свердловской области, а также в несколько торговых сетей. Алексей Юрьевич говорит, что представители ритейла сами предлагали ему поставлять продукцию. Например, как-то раз владелец местной торговой сети попробовал сливки «Космаковский фермер» на одной из аграрных выставок, ему они очень понравились, и бизнесмены договорились о поставках. Можно найти продукцию фермера и в Екатеринбурге, в сети магазинов с эко-концепцией.

Говоря об изнанке производства, Бондарев рассказал, что изначально выбирал при обустройстве фермы отечественные технику и оборудование. Поэтому в 2022 году, когда Россия столкнулась с санкциями, ферма почти не почувствовала их влияния. Хотя цены на некоторые запчасти взлетели. Например, двигатель на транспортер для навозоудалителя, три года назад стоивший 9500 рублей, в этом году приобрели уже за 21000 рублей.

А еще Алексей Бондарев сломал стереотипы в части оплаты труда персонала фермы. В частности, зарплата доярок не привязана к объему надоев. Все сотрудницы получают оклад. Фермер считает, что такой подход нивелирует махинации с объёмами надоев: доярки, финансово не замотивированные показать больший надой не будут заливать воду в молокопровод или собирать молоко от коровы, которая находится на карантине. А вот за чистоту на ферме и идеально помытое оборудование могут премировать.

В будущем Алексей Бондарев планирует больше внимания уделять сыроварне и увеличивать производство сыров, потому что реализация молока и производство кисломолочки остаются низкорентабельным бизнесом.

Подробности – в видео на нашем канале.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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