В центре Екатеринбурга сбили молодого человека, переходившего дорогу на красный свет (ВИДЕО)

Вечером 28 сентября в самом центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Малышева – 8 Марта сбили пешехода.

Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, водитель Jak J7 наехал на молодого человека, который переходил улицу на красный сигнал светофора.

Пешехода отвезли в больницу с травмами головы, грудной клетки, переломом бедра и голени.

В центре Екатеринбурга сбили пешехода

Екатеринбург, Елена Владимирова

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