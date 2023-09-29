В центре Екатеринбурга сбили молодого человека, переходившего дорогу на красный свет (ВИДЕО)

Вечером 28 сентября в самом центре Екатеринбурга, на перекрестке улиц Малышева – 8 Марта сбили пешехода.
Как сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции, водитель Jak J7 наехал на молодого человека, который переходил улицу на красный сигнал светофора.
Пешехода отвезли в больницу с травмами головы, грудной клетки, переломом бедра и голени.
В центре Екатеринбурга сбили пешехода
Екатеринбург, Елена Владимирова
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