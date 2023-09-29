ЕВРАЗ направил более 2 млн рублей на спортивные, образовательные и экологические проекты в Нижнем Тагиле и Качканаре

ЕВРАЗ направил более 2 млн рублей на создание музейного археологического пространства и обустройство площадки для игры в городки в Нижнем Тагиле, а также школьного агропарка и воркаут-комплекса в Качканаре. Все инициативы реализованы на гранты конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»

Так, в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» создано детское культурно-образовательное пространство по типу мастерской первобытного человека. Для развития образа мысли технолога и изобретателя у юных тагильчан изготовлены макеты археологических находок – наконечников стрел, пил, топоров, а также декорации жилищ древних людей. Здесь школьники узнают элементарные способы плавки руды. Проект имеет аудиовизуальную поддержку с реконструкцией «звуков среды» и обучающими видео о работе с камнем и костью. Благотворительные средства ЕВРАЗа направлены на создание моделей и макетов предметов археологической коллекции.

Площадка для игры в рюхи (русское народное название «городков») открыта при содействии ЕВРАЗа в парке «Народный», где горожане смогут увлекательно проводить время на свежем воздухе. Грант от ЕВРАЗа направлен на приобретение и установку площадки со всем инвентарем для игр.

В Качканаре на грант компании открыли агропарк в школе поселка Валериановска: туда был приобретен садовый инвентарь и удобрения для растений, установлена 10-метровая теплица. Здесь школьники будут изучать современные агротехнологии – как вырастить кедры и цветы для озеленения города, а также основы ландшафтного дизайна.

На территории Дворца единоборств «Атлант» на средства ЕВРАЗа была построена площадка для воркаута. Жители города занимаются силовым троеборьем на современных качественных снарядах. На грант ЕВРАЗа приобретены турники, скамейки для пресса, шведская стенка и велосипедные стойки. На базе нового спортивного объекта проводятся соревнования. Площадка доступна для всех жителей города.

«Все проекты разные по темам, но едины в своей цели сделать жизнь городов лучше, ярче, содержательнее. Активный, здоровый образ жизни, новые знания и возможность развития – в объектах и пространствах, созданных при поддержке ЕВРАЗа, каждый человек находит ценность для себя», – отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗ Урал Елена Раудштейн.

15 сентября стартовал очередной этап грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Максимальная сумма грантов на реализацию ценных инициатив общественных организаций и жителей города составляет до 700 тысяч рублей в Нижнем Тагиле, до 500 тысяч рублей в Качканаре.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте https://social.evraz.com/.

Качканар, Елена Васильева

Детское культурно-образовательное пространство по типу мастерской первобытного человека Площадка для игры в рюхи (русское народное название «городков»)

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