Застройщик Академического на форуме 100+ TechnoBuild презентует новый жилой район Горнощитский

Основной застройщик Академического ГК «КОРТРОС» завтра презентует планы по строительству нового района Екатеринбурга, который будет называться Горнощитский. Комплексное освоение территории может начаться уже в 2024 году.

Презентация пройдет в рамках форума 100+ TechnoBuild, который пройдет в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Известно, что новый район Горнощитский займет 804 гектара (Академический, например, занимает 1300 га). На пустой ныне территории построят 4,43 миллиона квадратных метров недвижимости, из которых 3,7 миллиона будет жилой, остальная – коммерческой. Реализовывать проект будут ГК «КОРТРОС» (на Среднем Урале представлена АО СЗ «РСГ-Академическое) и несколько других застройщиков будут до 2035 года.

Дома в Горнощитском будут разных типов. Здесь будут кварталы среднеэтажной, многоэтажной, смешанной и блокированной жилой застройки. Для людей, привыкших к загородному образу жизни или мечтающих о собственном доме, построят специальные кварталы с индивидуальными жилыми домами. Так будущие жильцы смогут выбрать подходящую именно для себя среду для жизни.

Группа компаний «КОРТРОС» на форуме не только презентует новый район. Представители девелопера станут модераторами ряда сессий деловой программы. Одна из них, например, – «Использование искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей в создании концепций и проектировании». На ней обсудят использование ИИ в строительной отрасли, планы на искусственные «мозги» и где их лучше не применять категорически с учетом правовых, технологических, этических и другие соображений. Кроме того, расскажут про конкретные области, где ИИ оказывает наибольшее влияние на дизайн.

Напомним, международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild пройдет в Екатеринбурге с 3 по 6 октября. Его основной темой станет «Строительство человечности».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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