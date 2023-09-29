Куйвашев поблагодарил экипажи, посадивших самолеты на пшеничное и кукурузное поле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с легендарными экипажами «Уральских авиалиний», посадивших самолеты на пшеничное и кукурузное поля.
«Я хотел бы поблагодарить вас за выдержку и самообладание. Самое главное – все остались живы. Я сам очень часто летаю «Уральскими авиалиниями», вижу и знаю вашу работу. Вы большие молодцы», – обратился Евгений Куйвашев к экипажам Сергея Белова и Дамира Юсупова.
Генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов рассказал, что в настоящее время специальная комиссия разбирается в случившемся с самолетом, следовавшим в Омск, и особо отметил работу кабинного экипажа: бортпроводники в нестандартной ситуации
сделали всё по разработанным на такой случай регламентам, успокоили людей, дали им необходимые команды, подготовили и грамотно провели эвакуацию. Авиакомпания до сих получает обращения от пассажиров, которые благодарят экипаж за успешную посадку.
Евгений Куйвашев поинтересовался у старшего бортпроводника авиакомпании Дарьи Глушковой, испугалась ли она. «Не было времени», – призналась девушка.
Екатеринбург, Елена Васильева
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