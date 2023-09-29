Зима будет аномально теплой, кроме одного месяца. Прогноз Гидрометцентра

Урал ждет аномальная погода предстоящей зимой. Несмотря на все народные приметы, которые указывают на возможные морозы (красная рябина, поздний листопад), синоптики Гидрометцентра, напротив, предсказывают теплую зиму и начало весны. Правда, ледяная аномалия тоже будет.
Октябрь
Второй месяц осени обещает быть теплым. По прогнозу Гидрометцентра России, на Урале, как и вообще на большей части территории страны, температура воздуха будет выше нормы. Для Екатеринбурга ночная норма месяца составляет -1,5 градуса, дневная – +5 градусов.
Ноябрь
В ноябре погода будет без аномалий. Норма в светлое время суток для Екатеринбурга составляет -2,5 градуса, в темное – -8,4 градуса.
Декабрь
Мягкой погоды первый месяц зимы не принесет. По данным Гидрометцентра, этот месяц на Урале будет существенно холоднее обычного. Среднемесячная температура днем составляет -8,3 градуса, ночью – -14,5 градуса.
Январь
Первый месяц нового года обещает быть относительно теплым, близко к норме. Для Екатеринбурга норма в светлое время суток – -11 градусов, в темное – -18,1 градуса.
Февраль
Последний зимний месяц, по информации метеобюро, будет теплым, жарче обычного. В Екатеринбурге средняя дневная температура месяца -7,8 градуса, а ночная – -16,2 градуса.
Март
Первый месяц весны 2024 года тоже обещает быть теплым. На Урале температура воздуха будет выше нормы, которая для Екатеринбурга составляет +0,6 градуса днем, ночью – -8,4 градуса.
Напомним, этот тип прогноза называют вероятностным. Например, прогноз на лето оказался не очень точным – жару на Урале не предсказывали, однако с засухой попали в точку.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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