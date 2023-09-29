Скульптурную группу «Первый учитель» откроют в октябре (ФОТО)

В Свердловской области завершается работа над скульптурной группой «Первый учитель», которую установят в октябре на аллее педагогического колледжа.

Как сообщили в ДИПе, автор монумента, член Союза художников России и ЮНЕСКО Игорь Яворский, уже слепил статуи, изображающие педагога и ученика, в мягком материале в натуральную величину – более двух метров. Затем специалисты перевели модель в гипс и доставили для дальнейшего изготовления в литейную мастерскую «Дубровин» в Екатеринбург. После отливки деталей в бронзе композиция будет окончательно собрана в Долине скульпторов в селе Новоалексеевское, и уже оттуда доставлена на место установки.

Торжественное открытие планируется в октябре.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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