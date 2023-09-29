В Нижнем Тагиле открылось сразу четыре зала для занятий самбо

Координатор проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев открыли сразу 4 новых зала для занятий самбо в школах города. Залы расположены в разных районах Нижнего Тагила – чтобы привлечь к занятиям борьбой как можно больше ребят.

Первыми дали старт направлению «Самбо в школу» ученики СОШ №100. Здесь оборудован новый стационарный зал для тренировок по самообороне без оружия. Помощь в приобретении ковра оказали члены общественного совета «Za самбо». Сегодня в зале прошли первые уроки физкультуры: ребята начали изучать приемы самозащиты и самостраховки.

Новый зал появился и в Православной гимназии № 11. Под руководством кандидата в мастера спорта по самбо Андрея Чеховского заниматься борьбой будут не только ученики гимназии, но и все желающие ученики из соседних школ Гальянки. Главная задача тренера: научить ребят самообороне, привить любовь к национальному виду спорта.

Третьей школой, которую посетили Алексей Свалов Владислав Пинаев, стала СОШ №48 в микрорайоне Голый Камень, которой в этом году исполнилось 70 лет и летом она была капитально отремонтирована по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках национального проекта «Образование». Администрация города и руководство школы приняло решение оборудовать здесь новый зал для занятий самбо. Раньше на его месте было помещение, непригодное длят занятий спортом. Сегодня – это комфортный, красивый и уютный зал, которого с нетерпением ждали дети, тренеры и педагоги. Он станет местом притяжения молодежи. Координатор проекта «Za самбо» Алексей Свалов пообещал, что Общественный совет проекта окажет школе необходимую помощь с приобретением формы для занятий самбо.

В новом зале СШ №2, оборудованном при поддержке Общественного совета «Za самбо», будут заниматься школьники со всего Дзержинского района. Сейчас руководство спортшколы проводит необходимый мониторинг, чтобы оценить физические навыки ребят и разделить их на группы. В дальнейшем планируется создать команды от каждой школы, которые будут принимать участие в соревнованиях в рамках направления «Самбо в школу».

«Самбо пришло в школы Нижнего Тагила, теперь мы будем развивать это направление, привлекать в секции как можно больше ребят. И кто-то из них станет великим спортсменом, и тогда уже он в свое время точно так же будет заботится о том, чтобы данный вид спорта в Российской Федерации и, в частности, в нашем городе развивался как можно быстрее» – поделился ближайшими планами глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Мы ставили перед собой задачу, чтобы в Нижний Тагил стал одним из флагманов проекта «Za самбо». Школа самообороны без оружия в Нижнем Тагиле исторически была сильной. Нам важно заниматься развитием этого вида спорта. Мы запустили брендированный трамвай, провели Фестиваль «Самбо на песке» в День города. Это большая планомерная работа, которую мы проводим вместе с администрацией города», – рассказал координатор проекта «Za самбо» в Свердловской области Алексей Свалов.

Реализация проекта «Za самбо» в Нижнем Тагиле будет продолжаться.

Екатеринбург, Елена Васильева

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