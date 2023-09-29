Песков прояснил, какое отношение к АП имеет бренд Putin Team Russia

Бренд Putin Team Russia, на регистрацию которого была подана заявка в Роспатент, не имеет отношения к администрации президента. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщают РИА «Новости».

В соответствии Реестром заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания РФ, соответствующая заявка поступила 4 сентября от управления делами президента РФ. В заявке обозначен логотип: Putin Team Russia, пишет Прайм.

«К администрации отношения не имеет», – сказал Песков.

В ведении управделами президента есть предприятия, которые ведут коммерческую деятельность, например торговый дом «Кремлевский».

Несколько лет назад в одном из мероприятий главы государства принимал участие основатель и гендиректор группы компаний «Портновская мануфактура «Shishkin» Дмитрий Шишкин. Тогда он предложил главе государства сшить для него комплект спортивной одежды коллекции Putin Team, на что Путин согласился. Костюм был сшит по индивидуальным меркам – черный с серыми, белыми и красными акцентами.

Заявленный на сайте одежды логотип визуально совпадает с логотипом в заявке в Роспатент.

Екатеринбург, Елена Васильева

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