Энергетики высадили десятки деревьев в Преображенском парке Академического (ФОТО)

В Преображенском парке энергетики ПАО «Т Плюс» высадили несколько десятков взрослых деревьев и саженцев. Таким образом энергетики поздравили восьмой район Екатеринбурга с его официальным двухлетием, а еще продолжили проект «Деревья – городам Т Плюс», в рамках которого планируют высадить не менее 300 тысяч деревьев по всей России.

Высадку деревьев в Преображенском парке приурочили ко Дню рождения Академического. Как отдельная административная единица, район был основан 1 октября 2021 года. Но, конечно, он намного старше: примерно 14 лет назад в квартиры заселились первые новоселы. И все эти годы энергетики ПАО «Т Плюс» содействуют в развитии инфраструктуры района.

«Вы знаете, что район Академический мы считаем родным. Потому что мы вместе с коллегами из «РСГ-Академическое» участвуем в его строительстве, в развитии инженерной инфраструктуры. Мы обеспечиваем район теплом и горячей водой, – рассказал перед высадкой деревьев директор Свердловского филиала группы «Т Плюс» Владимир Бусоргин. – Я с удовольствием наблюдаю, как район меняется ежегодно, как он становится больше и красивее. От имени ПАО «Т Плюс» поздравляю район с Днем рождения и хочу пожелать, чтоб он был самым красивым, а для этого надо, чтоб он был еще и зеленым. И поэтому мы высаживаем деревья в Преображенском парке».

Десятки саженцев и крупномеров энергетики высадили в парке рядом с пешеходной зоной на проспекте Академика Сахарова. Здесь появились голубые ели, пихта, рябина, кизильник и яблони. Процесс высадки контролировали профессиональные озеленители, а настроение задавала бодрая музыка и корпоративный персонаж – тигр «Т Плюш».

«Мы очень рады вас видеть в Преображенском парке в Академическом районе. Докладываю: наш район сегодня первым в Екатеринбурге на 100% запустил тепло во всех жилых домах и социальных объектах, за что вам огромное спасибо, – поприветствовал гостей из «Т Плюс» глава администрации Академического района Николай Смирнягин. – В преддверии Дня рождения района у нас проходят субботники во всех кварталах. Застройщик и управляющая компания вместе с жителями завершают проект «3000 деревьев к 300-летию Екатеринбурга». И сегодня вы пришли с таким замечательным подарком и высадили новые деревья в Преображенском парке».

Посадка деревьев стала для компании «Т Плюс» отличной традицией. За 2023 год по всей Свердловской области энергетики высадят более 50 тысяч саженцев и крупномеров. Аналогичные мероприятия проходят и по всей России: в рамках акции «Деревья – городам Т Плюс» только за текущий год будет высажено не менее 300 тысяч деревьев. В этом году проектом охвачены те регионы, которые не попали в него в 2022-м, а также некоторые другие: Пермский край, Свердловская область, Республика Коми, Ивановская область, Республика Марий Эл, Саратовская область, Кировская область, Владимирская область.

Добавим, что группа «Т Плюс» активно встроилась в ESG-повестку страны, вошла в число учредителей Национального ESG-альянса и взяла устойчивый курс на реализацию ESG-проектов в рамках ESG-стратегии до 2027 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Владислав Тринько

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