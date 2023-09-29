В Заречном группа парней избила девушку и сняла это на видео

В городе Заречном толпа парней издевалась над девушкой и жестоко избила её на камеру.

В сети были опубликованы жуткие кадры, где молодые люди пинали пострадавшую по лицу, рукам, ногам и бокам, сломали ей палец, облили зелёнкой и пытались поджечь волосы. Парни были в масках и заставляли девушку извиняться перед «дяденькой Эскобаром». По данным телеграм-канала «Плохие новости», причиной насилия стало то, что девушка решила оставить наркошоп.

Корреспондент «Нового Дня» связался с пострадавшей, однако девушка давать комментарии не стала.

«Женщина, которая фигурирует в видеоролике, заявление в полицию писать отказалась. Тем не менее, по данному факту территориальным ОВД проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято обоснованное решение», – рассказал глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

Заречный, Дарья Деменева

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