Схему движения трамваев №№ 6, 19, 23, 24 изменят на две недели

С 14 по 30 октября будет прекращено движение трамваев по улице Бебеля, от улицы Пехотинцев до улицы Автомагистральной. Это связано с ремонтом путей.

Как сообщает пресс-служба мэрии, это касается маршрутов №№ 6, 19, 23, 24, курсирующих по улицам Бебеля и Донбасской, от остановки «Таганский ряд» до остановки «улица Лукиных», в обоих направлениях:

– с 00:00 14 октября до 05:00 16 октября;

– с 00:00 21 октября до 05:00 23 октября;

– с 00:00 28 октября до 05:00 30 октября.

Схема изменится так:

– трамвай № 6: станция 7 Ключей – улицы Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – Луначарского – Тверитина – Мичурина – станция ЦПКиО;

– трамвай № 19: станция Волгоградская – улицы Викулова – Татищева – Красноуральская – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей;

– трамвай № 23: станция 40 лет ВЛКСМ – улицы Сыромолотова – Малышева – Гагарина – Уральская – Челюскинцев – Верх-Исетский бульвар – Халтурина – Техническая – станция 7 Ключей;

– трамвай № 24: станция Машиностроителей – улицы Донбасская – Бакинских Комиссаров – Победы – Кузнецова – проспект Космонавтов – Фронтовых Бригад – Старых Большевиков – Энтузиастов – станция Эльмаш.

Движение автотранспорта будет ограничено из-за сужения дороги до 2 полос по улице Бебеля, от улицы Пехотинцев до улицы Автомагистральной:

– с 00:00 14 октября до 05:00 16 октября;

– с 00:00 21 октября до 05:00 23 октября;

– с 00:00 28 октября до 05:00 30 октября.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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