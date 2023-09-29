В Североуральске стая собак напала на десятилетнюю девочку

В Североуральске стая бродячих собак напала на десятилетнюю девочку. Один из псов успел укусить ребенка, пока проходившая мимо женщина не отогнала животных. Начата доследственная проверка.

Как пишут паблики Североуральска в соцсетях, инцидент произошел возле бассейна «Нептун». Десятилетняя девочка шла домой с занятий, когда на нее накинулась стая собак. Одна из них успела укусить ребенка за ногу. В это время рядом проходила женщина, которая помогла отогнать животных.

По этому факту следственным отделом по городу Североуральск СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. По предварительным данным, у ребенка укушенная рана, ей оказали медицинскую помощь.

«Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, будет проведена соответствующая экспертиза. Также выясняется, все ли необходимые меры были приняты представителями местной администрации и иными компетентными лицами для предупреждения подобных фактов. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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