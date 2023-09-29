Рядом с похоронной службой появилась инсталляция с черепом (ФОТО)

Крайне странное «украшение» появилось в центре Екатеринбурга.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на углу дома № 16а по улице Радищева прикреплена «игрушка» в виде черепа с костлявыми руками, укутанная в белую марлю.

С одной стороны от инсталляции находится муниципальная похоронная служба, с другой – магазин «Икорный дом».

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»