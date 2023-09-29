Рядом с похоронной службой появилась инсталляция с черепом (ФОТО)

Крайне странное «украшение» появилось в центре Екатеринбурга.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», на углу дома № 16а по улице Радищева прикреплена «игрушка» в виде черепа с костлявыми руками, укутанная в белую марлю.
С одной стороны от инсталляции находится муниципальная похоронная служба, с другой – магазин «Икорный дом».
Екатеринбург, Елена Сычева
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