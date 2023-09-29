Мэрия разыграла среди застройщиков право на реновацию улиц Летчиков и Кварцевая

В мэрии Екатеринбурга подвели итоги аукционов на право стать застройщиками площадок «Комплексное развитие территорий» (КРТ) на улицах Летчиков и Кварцевой.

Девелопером на первой из них стало ООО «Проект-С-31». Конечная цена лота составила почти 429 тысяч рублей. На площадке 17,5 тысячи квадратных метров расположены 7 ветхих домов.

Право на застройку территории на улице Кварцевой выкупило ООО «Специализированный застройщик «Бессарабская 1»» за 220 тысяч рублей. На площадке 9 тысяч квадратных метров находятся 5 ветхих домов, в том числе 2 аварийных.

В администрации уральской столицы напомнили, что благодаря КРТ горожане смогут улучшить свои жилищные условия, застройщики получат возможность возвести дома для дальнейшей продажи, а город – обновит фонд недвижимости без привлечения бюджетных средств.

По планам, на месте ветхих домов появится до 100 тысяч квадратных метров жилья.

В администрации города также напомнили, что в ближайшее время будут подведены итоги еще одного аукциона КРТ – речь идет о распределении прав на развитие площадки на улице Вилонова. Там также имеются большие возможности снести устаревшие постройки и возвести взамен востребованные и современные новостройки, там более, что данный район пользуется спросом у населения.

Екатеринбург, Елена Васильева

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