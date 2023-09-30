В Верхней Пышме прошел фестиваль «Самбо в школу»

В Верхней Пышме прошел областной фестиваль «Самбо в школу».

В соревнованиях приняли участие команды из Верхней Пышмы, Екатеринбурга, поселков Арти и Арамиль. Фестиваль прошел в школе №25, которая неоднократно становилась площадкой для соревнований по самбо муниципального уровня.

Организатор мероприятия исполнительный директор Федерации самбо Свердловской области Леонид Путинцев рассказал, что идея провести этот спортивный праздник родилась год назад. Он поблагодарил руководство школы № 25 за предоставленную площадку: «Сегодня у нас состязаются шесть команд. Я уверен, что ребята удивят нас своим мастерством. Всем успехов! Занимайтесь самбо!».

Командам предстояло сразиться в трех дисциплинах: «Демо самбо», «Самбо в ГТО» и «Спортивное самбо». Самым захватывающим и волнительным стал первый этап «Демо самбо». К нему участники готовились несколько недель.

«У нас в школе мало девчонок, которые занимаются самбо. Войти в школьной команду «Самбо в школу» вызвались участницы танцевальной секции. Буквально за месяц им предстояло овладеть приемами самбо, а мальчишкам-борцам – научиться танцевальным движениям. С ребятами занимались одновременно и хореограф, и тренер по самбо. Коллектив получился слаженным, а его выступление – необычным», – рассказала директор СОШ№25 Лариса Разумная. Команда 25 школы завершила свое выступление поднятием флага Российской Федерации и плаката «Самбо – школа жизни».

Следующим этапом участники Фестиваля сдавали нормы ГТО: основные элементы самостраховки и самозащиты. Судьи внимательно следили за выполнением каждого норматива, выставляя оценки. Ребятам нужно было демонстрировать приемы четко, грамотно и слаженно. Третий этап – спортивное самбо, в котором ребята показали свои борцовские навыки.

«Я верю, что вы, ребята, пополните ряды сборной Свердловской области по самбо, жду вас в Клубе самбо Верхней Пышмы – сильнейшем в России», – подбодрил участников Валерий Стенников, директор верхнепышминского клуба самбо.

«Фестиваль «Самбо в школу» в Свердловской области проводится впервые, – рассказал координатор проекта «Zа самбо» в Свердловской области Алексей Свалов, – он станет отборочным этапом на региональные соревнования, которые пройдут во Дворце самбо Верхней Пышмы 10 октября 2023 года. Ожидается, что в нем примут участие команды из Тюмени, ХМАО и других областей УрФО. Победители будут представлять округ на всероссийских соревнованиях «Самбо в школу». Желаю ребятам победы на региональном туре. Хотелось бы, чтобы УрФО представляла команда из Свердловской области».

Победителями областного этапа «Самбо в школу» стала команда школы № 16 из Екатеринбурга. На втором месте – ребята из школы № 33 Верхней Пышмы. Бронзовая медаль – у команды хозяев площадки фестиваля – школы № 25.

Екатеринбург, Елена Васильева

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