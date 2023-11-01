Сегодня принято кормить домовых

1 ноября по церковному календарю отмечается день святого Садока, священномученика из Персии, вместе с 128 единомышленниками отдавшего жизнь за православную веру. Садок считается покровителем и избавителем от случайной смерти.

По народным же приметам 1 ноября необходимо было кормить домовых. Чтобы они не мешали вести хозяйство, домовых кормили кашей с медом и хлебом. Еду относили в конюшню и оставляли на сене. Считалось, что после трапезы дух дома перестает вредить хозяевам и в благодарность за внимание тщательно охраняет их имущество.

Екатеринбург, Елена Васильева

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