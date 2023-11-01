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Среда, 1 ноября 2023, 08:35 мск

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На Урале подросток избил битой троих одноклассников младшего брата

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Александру Надбитову доложить о расследовании факта избиения троих детей в Сысертском районе.

Как сообщили в аппарате СКР, в селе Кашино подросток избил битой троих детей за то, что они толкнули его младшего брата. Мальчики получили серьезные травмы головы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

В соцсетях сообщают, что младший брат нападавшего и раньше конфликтовал с одноклассниками.

Сысерть, Елена Владимирова

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