На Урале подросток избил битой троих одноклассников младшего брата

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СКР Свердловской области Александру Надбитову доложить о расследовании факта избиения троих детей в Сысертском районе.

Как сообщили в аппарате СКР, в селе Кашино подросток избил битой троих детей за то, что они толкнули его младшего брата. Мальчики получили серьезные травмы головы. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 213 УК РФ «Хулиганство».

В соцсетях сообщают, что младший брат нападавшего и раньше конфликтовал с одноклассниками.

Сысерть, Елена Владимирова

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