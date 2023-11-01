В Алапаевске освятили копола и кресты храма Александра Невского на берегу Нейвы (ФОТО)

Епископ Каменский и Камышловский Мефодий освятил купола и кресты храма Александра Невского, который возводят в Алапаевске на берегу реки Нейвы взамен утраченной в советское время святыни.

История храма началась в 1888 году, когда был заложен первый камень. Спустя семь лет прошла первая служба, но в 1931 году храм превратили в кинотеатр, а позже его вообще разобрали.

«Когда мы пишем икону, то самый последний акт – это написание имени святого, который на этой иконе изображен. Именно в этот момент икона становится почитаемой в прямом смысле. То же самое сейчас: храм построен, и мы ставим крест и знаем, в честь кого это здание. Оно построено для Бога – это часть неба на земле», – сказал епископ Мефодий, временно управляющий Алапаевской епархией.

Помогает в восстановлении храма Фонд святой Екатерины. Благодаря участию учредителей строительство идет очень быстро – уже в июле 2024 года, в Царские дни, храм откроет свои двери для верующих.

«Сегодня мы сделали большой шаг к тому моменту, когда храм откроет свои двери, где люди будут молиться, молодые – венчаться, а потом и крестить детей. Храм будет наполнен теплом и любовью к Богу», – сказал директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев. На территории комплекса появится современная воскресная школа для детей прихожан, а территория вокруг будет благоустроена.

«Это будет один из духовных центров не только для жителей нашего города, но и для гостей. Здесь будет хорошая смотровая площадка, а в продолжение мы попробуем организовать постройку набережной для более комфортного знакомства с Алапаевском», – сказал глава города Денис Толмачев.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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