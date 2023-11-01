В Екатеринбурге потеплеет и пройдет ледяной дождь

Сегодня в Екатеринбурге началось потепление, днем будет около нуля, завтра – до +3 градусов, а в пятницу – до +7 °C. При этом осадки сменятся на мокрый снег, а ночью в городе ожидают ледяной дождь, который приведет к сильной гололедице.

«Фронтальная зона будет расположена над Свердловской областью примерно сутки, считая с середины дня среды. Основное тепло придется на юго-западные районы, в ночь на четверг там ожидается до +1…+3. При этом по другую сторону фронта, к северу от него, сохранится вполне зимняя погода с ночными температурами до -10…-15, а на крайнем севере области, под влиянием холодного гребня антициклона и до -20, сообщает в телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге» синоптик Алексей Пулин. – Поздним вечером среды осадки на фронте по юго-западу области сменятся на дождь, на остальной территории области – сохранятся в виде снега и мокрого снега. В ночь на четверг ожидается формирование узкой полосы осадков в виде ледяного дождя при температуре воздуха -1..-3. Предварительно, в зону ледяного дождя попадет и Екатеринбург. Диаметр гололеда (толщина ледяных отложений) может достичь нескольких миллиметров».

По прогнозу Уральского гидрометцентра, сегодня днем в Екатеринбурге будет около нуля. 2 ноября температура поднимется до +1...+3 °C днем, в пятницу – до +5...+7°. Все дни будет идти мокрый снег, временами – с дождем.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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