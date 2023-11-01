В Екатеринбурге более чем в 100 клиниках делают аборты, а рожают – меньше чем в 10

В Екатеринбурге есть больше 100 коммерческих и государственных клиник, в которых пациенткам могут сделать аборт, медикаментозный или механический, передает «Новый День». Цены в частных медучреждениях начинаются от 7 тысяч, в бюджетных – от 2,5 тысячи рублей.

Роды принимают в Екатеринбурге значительно меньше медучреждений – их меньше десяти, включая коммерческие.

На этой неделе стало известно, что Свердловская область оказалась лидером по числу зарегистрированных абортов – с января по август этого года в клиниках региона искусственно прервали беременность более 14 тысяч женщин. Об этом сообщила заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ольга Царева.

Екатеринбург, Елена Сычева

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