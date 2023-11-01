Свердловская область заняла 9-е место по числу ДТП с электросамокатами

Свердловская область по итогам 9 месяцев 2023 года вошла в десятку регионов с самым большим количеством ДТП с участием электросамокатов.

Как сообщает Научный центр БДД МВД России, в списке с большим отрывом лидирует Москва – 665 ДТП. На втором месте – Тюменская область (184), на третьем – Санкт-Петербург (172).

Свердловская область заняла 9-ю строчку. Здесь с январь по сентябрь случилось 77 ДТП с электросамокатами.

Также в топ-10 вошли Красноярский, Краснодарский, Пермский края, Нижегородская, Омская и Челябинская области.

По числу погибших в ДТП самокатчиков лидирует Санкт-Петербург – 4 человека. В Краснодарском крае погибли трое. В Свердловской области, Москве, Удмуртии, Оренбурге – по двое.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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