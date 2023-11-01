Синоптики: Урал ждет погодная аномалия в ноябре (ФОТО)

Синоптики дали прогноз на ноябрь. В этом году он будет теплее обычного. Средняя температура этого месяца составляет -5 градусов, напоминает Гидрометцентр России.

Отметим, по данным Уральского метеобюро, рекорды тепла в ноябре были зарегистрированы в 2008, 2010 и 2013 годах – тогда температура воздуха в середине месяца добиралась до отметки в +7 градусов.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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