Синоптики: Урал ждет погодная аномалия в ноябре (ФОТО)

Синоптики дали прогноз на ноябрь. В этом году он будет теплее обычного. Средняя температура этого месяца составляет -5 градусов, напоминает Гидрометцентр России.
Отметим, по данным Уральского метеобюро, рекорды тепла в ноябре были зарегистрированы в 2008, 2010 и 2013 годах – тогда температура воздуха в середине месяца добиралась до отметки в +7 градусов.
Екатеринбург, Екатерина Норсеева
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