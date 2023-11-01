Создать и сохранить. Как «живут» объекты благоустройства на Урале (ФОТО)

В Свердловской области завершается сезон активных работ по благоустройству. Многие объекты, которые реконструировали в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» или на федеральные гранты, уже сданы, и теперь задача уральцев – сохранить обновленные парки, скверы, набережные и дворы.

Опыт уже есть. Например, в Ревде. Ровно год назад, ко Дню народного единства, в городе открыли после реконструкции парк Победы. Там установили новую детскую площадку, выложили пешеходные дорожки и тактильные плиты для незрячих, смонтировали освещение, поставили скамейки, урны, высадили новые деревья и кусты. Особое внимание уделили комплексу памяти о Великой Отечественной войне, реконструировав плиты с именами павших солдат и Вечный огонь. Перед тем, как открыть парк, его взяли под видеонаблюдение. «В парке Победы больше 30 видеокамер наблюдения, запись идет в режиме реального времени. Часть камер выведена на пульт ЕДДС, есть тревожные кнопки», – рассказал первый замглавы Ревды Олег Клочков.

Возможно, благодаря этому год спустя в парке не поменялось почти ничего: только к лучшему. Сюда привезли настоящие танки и зенитки, которые установили на постаменты как часть постоянной экспозиции парка-памятника Победы в Великой Отечественной войне.

Впрочем, и без камер наблюдения отношение ревдинцев к благоустроенным территориям бережное. Это не единственный объект, который изменился к лучшему, благодаря федеральному и областному финансированию. В списке также Ленинский сквер, главная площадь и Чеховский проспект. Последний еще в стадии преображения, а деньги на него город получил, выиграв федеральный конкурс. «Радует, что каждый год количество наших городов и поселков, которые выигрывают федеральные гранты, увеличивается. Надо обязательно заявляться на этот конкурс, мы поддерживаем все заявки», – комментировал ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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