Осенью уральцы стали в 11 раз чаще ездить в Таиланд и в 9 раз – в Шри-Ланку

В этом году в бархатный сезон жители Свердловской области стали чаще выезжать за границу, чем в прошлом году.

С 1 сентября по 15 октября общий турпоток вырос на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Особенно заметно выросла популярность стран Юго-Восточной Азии. К таким выводам пришли специалисты «Мегафона».

Например, спрос на поездки в Таиланд вырос в 11 раз относительно осени прошлого года. На втором месте Шри-Ланка, количество туристов в которую выросло в 9 раз. Замыкает тройку Вьетнам, принявший в бархатный сезон в 7 раз больше свердловчан.

При этом по общему числу туристов самым популярным направлением осени остается Турция, хотя в абсолютных цифрах туристов стало меньше на 7%. Абхазия занимает вторую строчку, турпоток в эту страну вырос на 6%. В топ-5 направлений по числу туристов также вошли Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Казахстан.

Примечательно, что взрывные темпы роста демонстрируют страны Латинской Америки. В бархатный сезон 2023 года кратно вырос интерес к Кубе и Бразилии.

Европу в этом году россияне стали в целом посещать на 20% реже. Однако это не коснулось традиционно популярных направлений – Черногории, Кипра, Италии, Великобритании и Франции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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