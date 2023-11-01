В главной коттеджной локации Урала построили новую электроподстанцию

В поселке Бобровском энергетики построили новую подстанцию на 4 мегавольт-ампер. Территория активно застраивается коттеджными поселками, и в Россети поступило больше 800 заявок на техприсоединение за последние два года. Причем за три квартала 2023-го из было больше, чем за весь 2022-й. Также в поселке строят несколько дополнительных линий электропередачи.

«Основная задача подстанции – распределение нагрузки с действующих энергообъектов, возможность их резервирования и повышение качества и надежности электроснабжения порядка 3 тысяч жителей и социально значимых объектов данного населённого пункта. Подстанцию «Бобровка» энергетики построили в максимально сжатые сроки – всего за 1,5 месяца и вводят в эксплуатацию в преддверии прохождения зимнего максимума нагрузок», – рассказали в пресс-службе «Россети Урал».

Энергетики подчеркивают, что появление нового пункта питания не снимает ответственности с жителей, которые должны корректно использовать энергомощности в соответствии с заявленным уровнем по технологическому присоединению. «Если клиент фактически превышает заявленную по договору мощность, специалисты компании могут ввести ограничение на потребление, а клиенту необходимо как можно скорее подавать заявку на увеличение мощности. Несоответствие потребляемой мощности приводит к серьезным проблемам с качеством электроснабжения клиента и его ближайших соседей, а также к отключению энергообеспечивающего оборудования», – добавили в пресс-службе предприятия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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