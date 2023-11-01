В Екатеринбурге пять дней будут бесплатно показывать кино

С 8 по 12 ноября в Доме кино можно будет бесплатно посмотреть художественные, документальные и анимационные фильмы, созданные кинокомпаниями Свердловской области за последний год. Здесь пройдет Неделя уральского кино.

«На протяжении пяти дней зрителей ждут 23 сеанса, на которых покажут более 40 фильмов: анимационные и документальные ленты идут блоками по несколько картин. Всего на фестивале будут представлены работы 14 представителей кинематографа, – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» руководитель проекта «Неделя уральского кино», ответственный секретарь Свердловской областной организации Союза кинематографистов России Павел Поляков. – Среди участников есть профессионалы – кинокомпании «29 февраля», «Снега», Свердловская киностудия. А есть небольшие студии, которые на полулюбительском уровне работают, но там занимаются дети, и для них показ фильма с их участием – уже событие».

По словам режиссера Алексея Федорченко, главная особенность уральского кино в том, что оно разноплановое.

«Мы выгодно отличаемся от других регионов количеством и разнообразием фильмов. Такого разнообразия я нигде не встречал. Якутское кино занимается игровым фильмом, документальные фильмы делаются в Татарстане и Иркутске. И мы единственные в стране делаем и игровое, и документальное, и анимационное кино, – рассказал режиссер. – Причем это наша традиция. Раньше Свердловская киностудия была единственной в стране, которая производила все виды кино. Остальные были заточены под определенный вид кинематографа. И я очень рад, что мы продолжаем эту традицию».

В этом году отдельным блоком будет представлена анимация. Прийти посмотреть мультфильмы можно всей семьей, с детьми, показывать их будут 11 и 12 ноября в 14 часов. Кроме того, на фестивале состоится сразу несколько премьерных показов.

Так, 9 ноября в большом зале Дома кино кинокомпания «Снега» устроит премьерный показ документального фильма «Русские люди» – о знаменитой музыкальной династии Лундстрем. 10 ноября студия «Урал-фильм» впервые покажет документальный фильм «Найден, жив!» о работе поискового отряда «Прорыв». Один из главных эпизодов – нашумевшая история с поисками шестилетнего Далера Бобиева, которого позже нашли мертвым в гараже.

12 ноября студия «А-фильм» устроит премьерный показ документального фильма «Жизнь за час» режиссера Марины Чувайловой, а в малом зале режиссер Сергей Мартьянов презентует документалку «Олимпийское золото Егора Мехонцева».

Будет на неделе уральского кино несколько фильмов, произведенных на студии Алексея Федорченко «29 февраля». В частности, 12 ноября можно будет увидеть одну из последних работ – фильм о взаимоотношениях России и Кавказа в XIX веке «Большие Змеи Улли-Кале». 11 ноября состоится показ документальной картина «Монета страны Малави» и игрового фильма «Лиссабон».

Вход на все показы – свободный. Но нужно либо взять билеты в кассах Дома кино, либо зарегистрироваться на сайте.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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