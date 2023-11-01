Задержан мужчина, который предложил женщине «поиграть в БДСМ», а потом вынес ценные вещи (ФОТО)

Полицейские задержали 37-летнего жителя Тюмени, которого подозревают в хищении денег и ценностей у женщин.

О резонансном преступлении стало известно в середине октября. Жительница Екатеринбурга рассказала полицейским, что познакомилась с мужчиной в соцсетях. Через некоторое время у них сложились доверительные отношения, и она пригласила нового приятеля к себе домой на ночь. «Утром подозреваемый под предлогом игры привязал жертву к кровати, после чего избил и потребовал деньги. Женщине оставалось только наблюдать, как уже бывший любовник собирает ее наличные, карты и украшения. Ущерб, причиненный гражданке, составил порядка двухсот тысяч рублей», – рассказали в пресс-группе УМВД Екатеринбурга.

Сыщики довольно быстро установили личность грабителя. Оказалось, что мужчина уже находился в федеральном розыске за уклонение от административного надзора. Ранее он был судим за кражу, незаконный оборот оружия и побег из мест лишения свободы. 31 октября злоумышленник был задержан на территории Кировского района и помещен под стражу. В отношении него возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

По данным полиции, совершенное фигурантом нападение далеко не единственное, и от его рук могли пострадать другие доверчивые женщины. Он мог действовать и тайным образом, похищая деньги и ценности у своих подруг, с которыми знакомился через социальные сети. Правоохранители просят всех, кто, возможно, пострадал от противоправных действий фигуранта, обращаться в органы внутренних дел. Телефоны для связи: (343)356-42-04 или 102 (02). Кроме того, потерпевшие могут лично обращаться в отдел полиции № 4 Ленинского района г. Екатеринбурга по адресу ул. Академика Бардина, 41.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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