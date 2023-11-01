Рабочий впал в кому после несчастного случая на стройке

В Екатеринбурге произошел несчастный случай на строительстве многоквартирного дома № 96/2 по ул. Краснолесья.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 1 ноября около 11 часов подсобный рабочий, который трудился по гражданско-правовому договору с ООО «Град Строй», получил тяжелые травмы, упав с первого этажа в подвальное помещение.

Мужчина доставлен в больницу для оказания медицинской помощи. У него предварительно диагностирован перелом основания свода черепа, перелом шейного отдела позвоночника, он в коме.

На место происшествия выезжал прокурор Верх-Исетского района Екатеринбурга Алексей Лобазов.

Прокуратура даст оценку соблюдению требований федерального законодательства об охране труда при выполнении работ. Будет установлено ответственное лицо организации, в обязанности которого входило осуществление контроля за соблюдением техники безопасности в ходе строительства дома.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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